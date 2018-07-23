Eski Köye Yeni Adet Filmine İzleyenlerden Tam Not

Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak, Nail Kırmızıgül, Haki Biçiçi ve Gülhan Tekin’in rol aldığı komedi filmi Eski Köye Yeni Adet izleyenlerden tam not aldı. 20 Temmuz’da seyircisiyle buluşan filmi galasında izleyen ünlü oyuncular filmi beğeniyle anlattı. Filmin konusu şöyle: 1990’ların sonunda bir köye sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Erkekler toplanıp, cihazın mikrofon olduğuna kanaat getirirler.

Basın Bülteni

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