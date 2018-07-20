Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Başvuruları Başladı

14 – 16 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali şartnamesi ve başvuru formu internet sitesi www.dostlukfilmfestivali.com ile sitenin İngilizce versiyonu www.amityfilmfestival.com‘da yayınlandı. Fethi Gemuhluoğlu’nun herkesle dost olmak felsefesinden hareketle yola çıkan ve ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, Kısa Metraj Film Yarışması ana yarışma kategorisinden oluşuyor.

Basın Bülteni

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