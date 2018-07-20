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Fanatik Fenerbahçeli Çakallar Şevket Çoruh, Murat Şeker, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar Çekim Arasında Soluğu Fenerium’da Aldı

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Çakallarla Dans 5’in Yönetmeni Murat Şeker ve serinin fenomen karakterleri Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde takımlarının Ali Koç imzalı yeni sezon formalarını Maraton Alt Fenerium Mağazası’ndan aldılar. Filmin yönetmeni Murat Şeker, “2010 yılında başladığımız Çakallarla Dans macerasının 5. filmini çekiyoruz. Sevenlerimizi Çakallarla Dans serisinin en komik filmi bekliyor. Takdir izleyicimizindir.” dedi.

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