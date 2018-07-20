Yılın En Büyük Projesi Deliler’in İlk Görüntüleri Heyecan Yarattı

Türk sinemasının dünya çapında bir prodüksiyon ile beyazperdeye taşıdığı Deliler filminden ilk görüntüler yayınlandı. Osmanlı İmparatorluğu’nun dünyayı titreten ordusunun, en önde giden cesur savaşçılarını, Deliler’i anlatan film, göz kamaştırıcı sahneleriyle 23 Kasım’da seyirciyle buluşacak. Başrollerini Erkan Petekkaya, Cem Uçan, Yetkin Dikinciler, İsmail Filiz ve Nur Fettahoğlu’nun paylaştığı filmin diğer oyuncu kadrosunda Hakan Yufkacıgil, Gökçe Özyol, Rüzgar Aksoy, Gülşah Şahin Uçan, Demet Tuncer, Kamil Güler, Namık Rüstemhanlı, Mehmet Pala, Mehmet Ali Karakuş, Baran Öztürk gibi isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

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