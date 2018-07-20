Bu sıralar, Akdeniz’in yumuşak başlı sularıyla çevrelenmiş tarihi Kızkalesi’nde bir hareketlilik var. Masmavi denizin ortasında, Antik Roma Kenti Korykos’tan kalma 1000 yıllık kalede, yılın en güzel zamanında; sinemaseverlerin denize, tarihe, sinemaya, söyleşilere, ödüllere doyacağı bir film festivali hazırlanıyor. Erdemli’nin Kızkalesi Mahallesi’nde, tarihi deniz kalesinin içinde, 6 – 8 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşecek 1. Kızkalesi Film Festivali’nde film gösterimleri, ödüller ve söyleşiler sinemaseverleri bekliyor. 3 kategoride 9 ödül verilecek festivalde yarışacak filmler hakkında ayrıntılı bilgiye festivalin web sitesinden ulaşılabiliyor. Festival kapsamında düzenlenecek yarışması için son başvuru tarihi 15 Ağustos 2018.

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