Çakallarla Dans 5’te Yeni Aşk

Çakallarla Dans sinema filmleri serisinin son filmi Çakallarla Dans 5′in oyuncu kadrosuna katılan iki yeni karakter Leyla (Naz Çağla Irmak) ve Sinan’dan (Uraz Kaygılaroğlu), dolu dolu bol sürprizli bir aşk izleyenleri bekliyor. Yakışıklı ve sempatik oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve güzel oyuncu Naz Çağla Irmak yeni karakterleriyle çok dikkat çekiyor. İkili çekimler sırasında gülmekten zorlandıklarını dile getirdi. Çakallarla Dans 5, 09 Kasım’da sinemalarda gösterime girecek.

Basın Bülteni

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