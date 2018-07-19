Adana Film Festivali’nden Cannes ile Ortaklık

22 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak 25. Adana Film Festivali’nin, bu yılki ortağı Cannes Film Festivali’nin 57. yaşını dolduran en köklü bölümü Semaine de la Critique. 1962’de başlayan bölüm tarihinde Tevfik Başer’den Şahin Kaygun’a, Serdar Akar’dan Mehmet Can Mertoğlu’na uzanan yerli yönetmenin adını duyurduğu önemli bir platform olmuştu. Bölüm, ilk film ve ikinci film göstererek genç yetenekleri keşfetme özelliğiyle biliniyor. Tarihi boyunca Bernardo Bertolucci, Wong Kar Wai, Alejandro Gonzalez Innaritu, Guillermo Del Toro, Fernando Solanas gibi önemli yönetmenleri sinema piyasasına armağan ederek de bu özelliğini perçinledi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Logolar



24. Uluslararası Adana Film Festivali



57. Semaine de la Critique Cannes 2018

