Blue Belgeseli, 20 Temmuz’da Zorlu PSM Amfi’de

90’ların öne çıkan rock gruplarından Blue Blues Band’in üyelerinden Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı’nın hikâyelerini konu alan Blue, 20 Temmuz Cuma akşamı saat 20:00’de Zorlu PSM Amfi’de gösterilecek. Belgesel, 90’ların iki dahi müzisyeninin öyküsünü ölümsüzleştiriyor. Mehmet Sertan Ünver’in yönettiği 2017 yapımı Blue’da Deniz Arcak, Aylin Aslım, Teoman, Kerim Çaplı’nın oğlu Ahmet Çaplı, Gür Akad, Tanju Eksek, Volkan Başaran, Melis Danişmend, Batur Yurtsever ve Moğollar grubundan Taner Öngür gibi isimler de yer alıyor. Film gösterimi, sanatseverlerin yaz sezonundaki buluşma mekânı olan Zorlu PSM Amfi’de ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Basın Bülteni

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