Çağan Irmak’ın Merakla Beklenen Yeni Filmi Bizi Hatırla’nın Teaser Afişi Yayınlandı

Türk sinemasının başarılı yönetmeni Çağan Irmak’ın yeni sinema filmi Bizi Hatırla’nın teaser afişi yayınlandı. Yapımcılığını Avşar Film’in üstlendiği, bir Çağan Irmak filmi olan Bizi Hatırla’nın başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya ve Sumru Yavrucuk yer alıyor. 18 Temmuz’da (bugün) çekimlere başlayan ve 23 Kasım’da vizyona girecek olan Bizi Hatırla filminin teaser afişi gizemiyle merak uyandırıyor. Çağan Irmak, sinema seyircisinden en fazla ilgi gören filmi, unutulmaz Babam ve Oğlum’u da yine aynı yapım firması olan Avşar Film’le, yapımcı Şükrü Avşar’la gerçekleştirmişti.

Basın Bülteni

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