Açık Hava Sinema Keyfi Bilkent Center’da

Bilkent Center, Türk Sinemasının son dönemde dikkat çeken filmlerini açık hava gösterimi ile Ankaralılarla buluşturuyor. Bu kapsamda Aile Arasında, Bizim Köyün Şarkısı ve Acı Tatlı Ekşi filmleri sinemaseverlerle bir araya gelecek. Düzenlediği festival ve etkinliklerle Ankaralıların sosyal yaşamına katkı sunan Bilkent Center, 20 – 22 Temmuz tarihleri arasında Açık Hava Sinema Geceleri düzenleyecek. Center’ın içinde yer alan Bilkent Station’daki açık havada sinema keyfi Ankaralılar ile bulaşacak. Birbirinden özgün tasarım standlarından alışveriş yapmanın tadını çıkaran Bilkent Center ziyaretçileri 21:15’de açık havada film izleme tadına varacaklar.

Gösterilecek Filmler

Acı Tatlı Ekşi

Aile Arasında

Bizim Köyün Şarkısı