Paul Feig’in yönettiği ve Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding ile Jean Smart’ın oynadığı Küçük Bir Rica (A Simple Favor), 14 Eylül 2018’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Stephanie (Anna Kendrick), hayatını Youtube’ta paylaştığı çeşitli videolardan kazanan vlogger bir annedir. Bir gün, en yakın arkadaşı Emily (Blake Lively) aniden ortadan kaybolur. Stephanie mevcut tüm enerjisini Emily’ye ne olduğunu öğrenmeye harcarken, Emily’nin kocası Sean (Henry Golding) da şaşırtmacalar, ihanetler, sırlar ve bu sırların açığa çıkmasıyla, aşk, sadakat, cinayet ve intikamla dolu bu hikâyede ona yardım etmeye oldukça kararlıdır.

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