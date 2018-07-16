Şişli, Bollywood Geceleriyle Renkleniyor

Dansları, müzikleri ve samimiyetiyle sinemaseverlerin gönlünde taht kuran Bollywood sineması açık havaya taşınıyor. Hint sinemasının en sevilen filmleri arasında yer alan beş film, 3 Idiots, Kahani, Queen, Taare Zameen Par ve Paheli, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu işbirliği ile açık hava sinema gösterilecek. Film gösterimleri, 20 Temmuz gününden başlayarak her Cuma akşamı saat 20:30’da Nişantaşı Sanat Parkı’nda yapılacak. Açık havada film seyretme keyfinin en büyük tamamlayıcısı olan patlamış mısır ve içecek ikramının Şişli Belediyesi tarafından yapılacak film gösterimleri, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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