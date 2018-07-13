Fernando Leon de Aranoa’nın yönettiği ve Javier Bardem, Penelope Cruz, Fredy Yate, Peter Sarsgaard ile Julieth Restrepo’nun oynadığı Pablo Escobar’ı Sevmek (Loving Pablo), 20 Temmuz 2018’de TME Films dağıtımıyla Tanweer Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Pablo Escobar’ı Sevmek, ülkeyi bölen bir terör saltanatında, dünyanın en çok korkulan uyuşturucu lordu Pablo Escobar’ın yükselişi ve düşüşüyle beraber Kolombiya’nın en ünlü gazetecisi Virginia Vallejo’yla yaşadığı aşkını konu alıyor. Escobar, tarihin en zengin suçlusu olarak biliniyor. 1990’ların başında, bugünün 55 milyar dolarına eş, 30 milyar dolarlık servete sahipti.

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