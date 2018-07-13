T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ve TRT’nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenecek 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’ne başvurular başladı. Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından 26 Ekim – 03 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’na 2017 ve 2018 yapımı filmler başvuru yapabiliyorken, sinemamıza yapım desteği sunan Bosphorus Film Lab’e de yapım ya da fikir sürecindeki film projelerinin katılabileceği açıklandı.

Basın Bülteni

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5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali

En İyi Film Ödülü: Misafir (Andaç Haznedaroğlu)



5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali Ödül Töreni

