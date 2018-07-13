TÜRSAK Vakfı’ndan Tebrik Mesajı

TÜRSAK – Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı, Mehmet Ersoy’un Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atanması üzerine mesaj yayınladı. Mesaj şöyle: “TÜRSAK Vakfı (Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı) olarak, Sayın Mehmet Ersoy’un Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atanmasını memnuniyet ile karşılıyor, sayın bakanımızın ülkemizi hem kültür hem de turizm hayatında yaratıcı ve üretken bir geleceğe taşıyacağına inanıyoruz. Sinema ve televizyon başta olmak üzere tüm görsel – işitsel sanat ürünlerinin ülkemizin …”

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