Suzuyo Bobo’nun yönettiği ve Megan Boone, Larry Bryggman, Alison Fraser ile Derek Cecil’in oynadığı Aile Oyunları (Family Games), 03 Ağustos 2018’de MC Film dağıtımıyla DFGS Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sloane ve sevgilisi Barrett, babası Roan’ın yeniden evlenmesini engellemek için çocukluğunun geçtiği eve geri dönerler. Aile sırları ortaya çıkar ve bu şaşırtıcı bir geleceğe yol açar.

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