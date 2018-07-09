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Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nin Tarihleri Belli Oldu

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Fethi Gemuhluoğlu’nun “İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak” felsefesinden hareketle yola çıkan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, bu yıl ilk kez 14 – 16 Aralık 2018 tarihleri arasında, yönetmen Faysal Soysal direktörlüğünde ve Mehmet Lütfi Şen’in Genel Sanat Yönetmenliğinide İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

Faysal Soysal / Fethi Gemuhluoğlu

Mehmet Lütfi Şen

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