Bertrand Bonello’nun Nocturama: Paris Yanıyor (Nocturama) adlı filmi ile Heidi Ewin ve Rachel Grady’nin yönettiği Bizden Biri (One of Us) adlı filmleri Perşembe Sineması’nda gösteriliyor. 21 Haziran’da gösterilecek Nocturama’da çeşitli etnik kökenlerden gelen ve yaşadıkları topluma tepki duyan bir grup Parisli genç anlatılıyor. Üç bireyin değişik hikâyesine odaklanan belgesel Bizden Biri (One of Us) ise 28 Haziran’da gösterilecek.

