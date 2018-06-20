Paolo Virzi’nin yönettiği ve Helen Mirren, Donald Sutherland, Janel Moloney ile Christian McKay’in oynadığı Karavan (The Leisure Seeker), 29 Haziran 2018’de Filmartı Film dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Güneşli bir yaz sabahı Ella ve John, eski karavanlarıyla yollara düşerler. Ziyarete gelen çocukları onları evde bulamayınca telefon edip geri gelmeleri konusunda ısrar etse de Ella ve John, bu seyahatlerinde kararlıdır. Yolculukları boyunca hayatı ve birbirlerini olan tutkularını yeniden keşfederler. Başlarına gelen tatlı talihsizlikleri atlatan Ella ve John çifti için karavanlarında geçirdikleri her yeni gün bir mutluluktur.

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