İstanbul Modern Sinema’da Yıla Damgasını Vuran Kadın Filmleri: Bacağınızı Biraz Çeker misiniz?

İstanbul Modern Sinema, 21 Haziran – 01 Temmuz tarihleri arasında, bu yıl öne çıkan kadın filmlerinden oluşan Bacağınızı Biraz Çeker Misiniz? adlı seçkiyi sinemasever izleyicilerle buluşturuyor. Seçki, bu yılki Oscar’a damgasını vuran MeToo hareketinden 71. Cannes Film Festivali’ndeki kadın eylemine uzanan, sinema endüstrisindeki kadın hakları ve ayrımcılığının gündem olduğu bir dönemde kadın yönetmenlerin gözünden kadın mücadelesini perdeye getiriyor.

Ava



Pervane (The Breadwinner)

İçimdeki Güneş (Let The Sunshine_In)

İşe Yarar Bir Şey

Karanlık Nehir (Dark River)

Savaştan Sonra (Mudbound)

Radiance

The Sounding

Western