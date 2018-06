Grease, 40. Yılında Beykoz Kundura’da

Sinemanın en sevilen müzikallerinden Grease, 40. yılı şerefine yenilenen kopyasıyla Cannes’dan sonra Türkiye’de ilk kez Beykoz Kundura’da gösteriliyor. Film, 30 Haziran akşamı Bir Yaz Gecesi Sineması kapsamında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Rock’n Roll, müzik kutuları, rengarenk restoranlar, deri ceketler, parlak saçlar, arabalı sinemalar, dans yarışmaları… Rydell Lisesi’nin asi çocuğu Danny Zuko ile yeni öğrenci Sandy Olson arasındaki aşkı anlatan Grease’in, Summer Lovin, Hopelessly Devoted to You ve You’re the One That I Want gibi şarkıları hayatımıza katmasının üzerinden 40 yıl geçti. Grease, perdede hâlâ ilk günkü gibi heyecanla izlenmeyi bekliyor.

