Pazartesi Sineması’nda Herkes Gibi Gösteriliyor

Goethe-Institut Istanbul ve Beyoğlu Pera Sineması işbirliğiyle 25 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 19:00’da Maren Ade’nin yönettiği Herkes Gibi adlı film gösteriliyor. Filmin konusu şöyle: Gitti ve Chris, otuzlu yaşlarının başında, birbirine hiç benzemeyen bir çifttir. Birlikte çıktıkları tatilde tanıştıkları bir çift yüzünden ilişkileri sarsılmaya başlar. Öteki çift sadece daha başarılı değil, ilişkilerinin toplumsal kalıplara uygunluğunu modern bir görüntünün ardında gizlemeyi başarmakta da ustadır. Chris, bu çifti kendine örnek almaya ve kız arkadaşı Gitti’ye de müdahale etmeye başlar. Gitti’nin Chris’e olan güveni sarsılsa da onun beklentilerine uygun davranmaya çalışır.

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