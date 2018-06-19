Ken Scott’un yönettiği ve Dhanush, Gerard Jugnot, Berenice Bejo ile Erin Moriarty’nin oynadığı Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (Extraordinary Journey of the Fakir), 29 Haziran 2018’de Bir Film dağıtımıyla Yeni Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hindistan’da Racastan sokaklarında yaşayan genç Hint Fakiri Aja, annesinin ölümünden sonra hiç tanımadığı babasını bulmak üzere Fransa’ya gitmeye karar verir. Ancak Paris’e ayak bastığı andan itibaren hiçbir şey planladığı gibi gitmez. Tuhaf bir taksi şoförüyle yaptığı yolculuğun sonunda kendini şehir dışındaki bir IKEA’da üstelik Marie adlı güzel bir kıza sırılsıklam aşık olmuş bir şekilde bulur.

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