Aamir Khan’ın Son Filmi Süperstar, 22 Haziran’da Yeniden Sinemalarda

Ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan’ın son filmi Süperstar, kaçıranlar için 22 Haziran’da yeniden gösterime giriyor. Filmin tanıtımı için geçen yıl ülkemizi ziyaret eden ve hayranlarının büyük bir sevgi seliyle karşıladığı Aamir Khan, Süperstar ile hem dünyada hem de Türkiye’de büyük beğeni topladı. Aamir Khan ziyareti sırasında bir araya geldiği hayranlarına filmini şu sözleriyle anlatmıştı: “Süperstar benim için çok önemli bir film, çünkü gençlere hitap ediyor. Hepimizin hayalleri vardır. O yüzden Süperstar filmi, hayalleri olan herkesin filmi.” Süperstar’ın 22 Haziran 2018 Cuma günü yeniden vizyona gireceği haberi, sosyal medyada büyük bir heyecanla karşılandı.

Basın Bülteni

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