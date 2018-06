Babamın Ceketi Filminin Çekimleri Başladı

Samimi sıcak ve bir o kadar da eğlenceli bir aile komedisi olan Babamın Ceketi, uzun bir ön hazırlık döneminin ardından “motor” dedi. Çekimleri 4 hafta sürecek film için İstanbul’un farklı semtlerinin yanı sıra Ağva ve Dalyan’da seçilen mekanlar, senaryonun geçtiği döneme uygun biçimde özel olarak dekore edildi. Profesyonel bir teknik ekiple yola çıkan Hann Medya’nın yeni projesi Türk sinemasında son dönemin en iddialı yapımlarından ve Yeşilçam tadında bir yapım olmaya aday. Müfit Can Saçıntı’nın yönettiği çekilen filmin başrollerini Müfit Can Saçıntı, Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Banu Manioğlu ve Ahmet Arıman paylaşıyor.

Basın Bülteni

