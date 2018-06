Tasarımcı Arda Aktaş’a Amerika’dan 5 Ödül

2007 yılından bu yana katılımın devamlı arttığı International Design Awards (IDA) her yıl, grafik tasarım, moda tasarımı, mimarlık ve ürün tasarımı alanlarında yenilikçi, etkili ve dikkat çekici çalışmaları ödüllendiriyor. Bu seneki yarışmanın grafik tasarım alanı, basılı/afiş kategorisinde, Arda Aktaş’ın tasarladığı, Bulgar – Türk ortak yapımı Radiogram filminin afişi Altın (Gold), yılın en sevilen yapımlarından olan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin afişi Gümüş (Silver) ödül aldı. Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı Ümit Ünal’ın son filmi Sofra Sırları, Onur Ünlü’nün yazıp yönettiği geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kırık Kalpler Bankası ve uluslararası festivaller için tasarlanan afişiyle Ezgi Mola’nın oynadığı Abdurrahman Öner’in ilk uzun metrajlı filmi Aydede (Road To The Moon) ise Bronz (Bronze) ödül kazandılar.

Aydede (Road to the Moon)



Kırık Kalpler



Radiogram



Sofra Sırları



Ufak Tefek Cinayetler