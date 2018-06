Isabel Coixet’in yönettiği ve Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson ile Hunter Tremayne’nin oynadığı The Bookshop, 08 Haziran 2018’de Filmartı Film dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

1950 İngiltere’sinde eşini kaybetmenin acısını yüreğine gömerek hayatında yeni bir sayfa açan Florence Green, bir sahil kasabasında kitapçı açmaya karar verir. Başlarda her şey yolundadır hatta Florence Green, kasaba halkına ödünç kitap vererek kitapçıyı kütüphaneye bile çevirmiştir. Ne var ki kasabadan bir kadınının da kitapçı olan tarihi bina ile ilgili Florence’ın bilmediği başka planları vardır ve bunları gerçekleştirmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

