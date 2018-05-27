Tayyar Yıldız’ı Kaybettik

Sinema oyuncusu Tayyar Yıldız, 27 Mayıs 2018 Pazar günü (bugün) Ankara’da tedavi gördüğü hastahanede hayatını kaybetti. 1957 yılında Karaman’da doğan Yıldız’a kısa boyu şans getirdi ve Tunç Başaran’ın yönettiği Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde ve Ertem Göreç’in yönettiği Pamuk Prenses ve 7 Cüceler adlı iki sinema filminde Yedi Cücelerin en sevilen karakterlerinden Neşeli karakterini beyazperdeye getirdi. Cenazesi, 27 Mayıs 2018 Pazar günü (bugün) ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Karaman ilinin Boyalı Köyü’nde bulunan aile mezarlığında toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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