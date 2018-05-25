Scott Speer’in yönettiği ve Ross Lynch, Olivia Holt, Harvey Guillen ile Courtney Eaton’un oynadığı Durumunu Güncelle (Status Update), 08 Haziran 2018’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kyle annesiyle birlikte taşındığı yeni evine ve okuluna uyum sağlamakta güçlük çekmektedir. Günün birinde telefonuna sihirli bir uygulama yükler. Paylaştığı tüm gönderilerin gerçek hayatta olmasını sağlayan bu uygulama Kyle’ın hep istediği “mükemmel” hayata sahip olması için harika bir fırsattır. Ancak yaptığı bir birkaç güncellemeden sonra gerçek mutluluk için bir an önce kendi fabrika ayarlarına geri dönmesi gerektiğini anlar.

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