Bill Holderman’ın yönettiği ve Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen ile Mary Steenburgen’in oynadığı Kitap Kulübü (Book Club), 01 Haziran 2018’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Birbirlerinden çok farklı nedenlerle de olsa aşk yaşamaya tövbe etmiş olan dört samimi ve çok yakın arkadaş olan Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen) ve Carol’ın (Mary Steenburgen) yaşamları kurdukları kitap kulübünde ünlü seri Grinin Elli Tonu’nu okuduklarında baştan aşağı tamamen değişir. Alt üst olduğunu düşündükleri hayatlarının önlerindeki yeni bölümü, hayatlarının en iyi ve muhteşem bölümüne dönüşecektir.

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