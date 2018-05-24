Murat Toktamışoğlu’nun yönettiği ve Ferdi Sancar, Cezmi Baskın, Ersin Korkut ile İlyas Yalçıntaş’ın oynadığı Dümdüzz Adam, 15 Haziran 2018’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Özbey Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Saf ve kendi halinde bir taksi şoförü olan Ferdi, dedesi Cemşit ile birlikte yaşamaktadır. Cemşit, sadece telefonda mesajlaştığı Tatyana’ya aşık olmuştur. Tatyana Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelmek için 10 bin Euro isteyince, Cemşit tarlasını satmaya karar verir. Ferdi, dedesine Tatyana’nın dolandırıcı olduğunu söylese de onu ikna edemez ve emlakçıya doğru yola koyulur. Bu esnada kaza yapar ve Kader isimli bir kadına çarpar.

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