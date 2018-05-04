Kâfir: Cuhanna Cin Kabilesi

Hasan Gökalp’in yönettiği ve Selim Aygün, Gamze Kırlı, Beyza Metin ile Caner Çeleksiz’in oynadığı Kâfir: Cuhenna Cin Kabilesi, 25 Mayıs 2018’de MC Film dağıtımıyla İga Medya Yayıncılık tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kâfir: Cuhenna Cin Kabilesi’nde, aşk yaşayan bir çifte yapılan büyü ve yaşadıkları musallat konu ediliyor. Büyücü, kâfir cinleri kullanarak Allah’ın bütün yasaklarını hiçe sayar, ısrarla bu eylemine devam eder ve küfre girecek her şeyi yapar. Ama bir gün kâfir cinleri yanlış kişiye yönlendirir.

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