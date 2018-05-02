Elçin Elgür’ün yönettiği ve Mustafa Memoğlu, Esra Memoğlu, İbrahim Sarı ile Ali Memişoğlu’nun oynadığı belgesel film Paçi: Av Sanatı, 04 Mayıs 2018’de Derin Film dağıtımıyla ECN Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

13 yaşındaki Liva, babası tarafından istemediği halde köye, dedesinin yanına bırakılır. Liva köyde yaşlı insanların arasında ilgi çekici bir şey bulamaz. Ancak yırtıcı kuşların göç zamanının gelmesiyle işler değişir. Doğu Karadeniz’de hayli popüler olan atmaca yetiştirme kültürüyle, dedesiyle çıktıkları bir atmaca avında tanışacaktır. Dedesinden avcılığın detaylarını öğrenir ve bölgenin en etkili atmaca yetiştiricilerinden biri olur.

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