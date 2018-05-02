Cemal Gonca’yı Kaybettik

Sinemamızın sayılı makyözlerinden, oyunculuk da yapan Cemal Gonca, 01 Mayıs 2018 Salı günü hayatını kaybetti. Kanlı Nigar, Köroğlu, Malkoçoğlu: Akıncılar Geliyor, Vahşi Bir Kız Sevdim, Mevlana, Vurun Kahpeye, Korkusuz Cengaver, Cemo gibi filmlerin makyözlüğünü yapan sanatçının oynadığı filmler arasında ise Cingöz Recai, Zorba, Şafakta Üç Kurşun, Aslan Yürekli Kabadayı, Hayatım Senindir gibi filmler var. Cemal Gonca’nın cenazesi 02 Mayıs 2017 Salı günü (bugün) Büyükçekmece Kuba Camii’nde kılınan ikindi namazını müteakip toprağa verildi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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