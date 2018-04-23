Şahin Kocak’ı Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam dönemi yapımcılarından Şahin Koçak, 23 Nisan 2018 Pazartesi günü (bugün) hayatını kaybetti. 15 Ağustos 1939 tarihinde Adana’da doğan Şahin Koçak’ın sinemamıza kazandırdığı filmler arasında Emmioğlu, Köprüden Geçti Gelin, Sevimli Serseri, Maskeli Üçler, Yumruk Yumruğa, Zapata, Üç Kabadayı, Şafakta Vuruşanlar, Duvak, İffet Sokağı, Kahramanlar, Benim Yaşantım gibi filmler var. Şahin Koçak’ın cenazesi, 24 Nisan 2018 Salı günü Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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