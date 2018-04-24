8. Malatya Uluslararası Film Festivali Danışmanları Belli Oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 09 – 15 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 8. Malatya Uluslararası Film Festivali için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Yüzü aşkın filmin yanı sıra, çok sayıda ulusal ve uluslararası konuğu Malatya’da ağırlayacak olan festivalin danışmanları da belirlendi. Festivalin bu yılki danışmanlığını usta yönetmen Atalay Taşdiken ile sinema filmleri ve TV dizileriyle sevilen, başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu yapacak.

Basın Bülteni

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İpek Tuzcuoğlu

