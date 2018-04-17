37. İstanbul Film Festivali Günlüğü: 17 Nisan 2018 Salı

37. İstanbul Film Festivali’nde 17 Nisan 2018 Salı günü Ulusal Yarışma bölümünde yer alan Güvercin, saat 11:00’de Atlas Sineması’nda yönetmen Banu Sıvacı’nın katılımıyla; Uluslararası Yarışma seçkisinde yer alan Görgü Kuralları, saat 11:00’de Beyoğlu Sineması’nda oyuncu Isabel Zuaa’nın katılımıyla; Sinemada İnsan Hakları Yarışması’nda yer alan Kigali’de Kuş Sesleri, saat 11:00’de Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’de yönetmen Joanna Kos Krauze katılımıyla; Uluslararası Yarışma seçkisinde yer alan Kış Kardeşleri ise saat 13:30’da Beyoğlu Sineması’nda oyuncu Elliott Crosset Hove’un katılımıyla sinemaseverlerin karşısına gelecek.
- Basın Bülteni
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