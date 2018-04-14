İlhan Kantoğlu’nu Kaybettik

Geçen yıl 16 – 26 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen Trabzon Uluslararası Film Festivali’nin Genel Koordinatörlük görevini üstlenen İlhan Kantoğlu, 13 Nisan 2018 Cuma günü hayatını kaybetti. Trabzon Valiliği tarafından desteklenen, İstanbul Trabzon Federasyonu ve Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalin ana teması “spor ve gençlik” olarak belirlenmişti. Kantoğlu’nun cenazesi, 14 Nisan 2018 Cumartesi günü (bugün), Bağlarbaşı Fıstıkağacı Kuruçeşme Camii’inde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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