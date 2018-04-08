37. İstanbul Film Festivali Günlüğü: 08 Nisan 2018 Pazar

37. İstanbul Film Festivali’nde 08 Nisan Pazar günü çeşitli gösterimlerin yanı sıra festival merkezi Yapı Kredi Kültür Sanat’ta saat 16:00’da Yeşilçam’dan Bugüne başlıklı bir sohbet söyleşisi gerçekleştirilecek. Festivalin bu seneki Sinema Onur Ödülleri sahiplerinden yönetmen Aram Gülyüz, yapımcı Arif Keskiner, yazar ve senarist Osman Şahin, eşsiz bir Yeşilçam sohbeti için bir araya gelecek. Sohbetin moderatörlüğünü duayen sinema yazarı Atilla Dorsay yapacak.

Basın Bülteni

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