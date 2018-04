İşte Can Feda’da Yüzbaşı Alparslan’ın O Konuşması

Yeni vizyonda giren Can Feda filminin açılış sahnesini herkes izleyebilecek. Burak Özçivit ve Kerem Bürsin’in başrolleri paylaştığı Can Feda filminin çok konuşulan sahnesi youtube' a yüklendi. “Türk askerinin vicdanı kurşundan önce gider.” cümlesiyle yola çıkan film, Burak Özçivit’in canladırdığı Özel Tim Komutanı Yüzbaşı Alparslan’ın konuşmasıyla başlıyor. Gerçek olaylardan ilham alınarak kurgulanan Can Feda düşman hattının gerisinde, dünyanın en tehlikeli bölgesinde başlıyor. Filmde Burak Özçivit ve Kerem Bürsin’e Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet, Sabahattin Yakut, Onur Ayçelik, Özbek Yedig Kaplan, Can Baykan gibi isimler eşlik ediyor.

