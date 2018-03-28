Yüzyılın En büyük Casusluk Hikâyesi Çiçero Geliyor

Geçen yüzyılın en büyük casuslarından Çiçero’nun hayatı filme çekiliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere’nin gizli bilgilerini Almanya’ya sızdıran İlyas Bazna’nın hayatını anlatan filmin en büyük özelliği, hakkında birçok film ve belgesel çekilen bu dönemin şimdiye kadar hiç anlatılmamış yüzünü gözler önüne sermesi. Serdar Akar’ın yönettiği, başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun oynadığı Çiçero filminin basın toplantısı Eyüp Melek Sineması’nda gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

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Erdal Beşikçioğlu



Erdal Beşikçioğlu – Serdar Akar – Mustafa Uslu



Serdar Akar



Serdar Akar – Erdal Beşikçioğlu – Mustafa Uslu

