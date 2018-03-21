37. İstanbul Film Festivali Biletleri 24 Mart Cumartesi Günü Satışa Çıkıyor

06 – 17 Nisan tarihlerinde yapılacak 37. İstanbul Film Festivali, 198 uzun metrajlı ve 12 kısa filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 218 yönetmenin toplam 210 filmi gösterilecek. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen ve oyuncuların katılımıyla sohbetler, konserler, sergiler ve özel etkinlikler de yapılacak. Sinemaseverler festival biletlerini 24 Mart Cumartesi günü 10:30’dan itibaren Biletix satış kanalları ile Atlas ve Rexx Sinemaları’nda açılacak gişelerden satın alabilecek. Festival biletleri, hizmet bedeli eklenmeden, gişeler ve tüm satış noktalarında aynı ücretlerle satışa sunulacak.

Basın Bülteni

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