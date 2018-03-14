37. İstanbul Film Festivali, 06 – 17 Nisan’da Sinemaseverleri Bekliyor

Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali’nin basın toplantısı 14 Mart Çarşamba günü yapıldı. Bu yıl 06 – 17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festivalde sinemanın en nitelikli ve başarılı örneklerinin gösterimlerinin yanı sıra usta sinemacılarla söyleşiler yer alıyor. 37. İstanbul Film Festivali, dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve gizli hazinelerin aralarında olduğu 198 uzun metrajlı ve 12 kısa filminden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festivalde, 12 günde, 18 bölümde 43 ülkeden 218 yönetmenin 210 filminin gösterimi yapılacak.
- Basın Bülteni
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Çığlıklar ve Fısıltılar (Cries and Whispers)
Eric Clapton: A Life in 12 Bars
Grace Jones: Bloodlight and Bami
İpekçe
Las Herederas (The Heiresses)
Teatro de Guerra (Theatre of War)