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37. İstanbul Film Festivali, 06 – 17 Nisan’da Sinemaseverleri Bekliyor

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Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali’nin basın toplantısı 14 Mart Çarşamba günü yapıldı. Bu yıl 06 – 17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festivalde sinemanın en nitelikli ve başarılı örneklerinin gösterimlerinin yanı sıra usta sinemacılarla söyleşiler yer alıyor. 37. İstanbul Film Festivali, dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve gizli hazinelerin aralarında olduğu 198 uzun metrajlı ve 12 kısa filminden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festivalde, 12 günde, 18 bölümde 43 ülkeden 218 yönetmenin 210 filminin gösterimi yapılacak.

Alanis

Ava

Bikini Moon

Carre

Çığlıklar ve Fısıltılar (Cries and Whispers)

Dovlatov

Eric Clapton: A Life in 12 Bars

Gizemli Dil

Grace Jones: Bloodlight and Bami

Isle of Dogs

İpekçe
Las Herederas (The Heiresses)

Looking for Oum Kulthum

Madeline’s Madeline

Makala

Persona

Ramen Heads

Ryuichi Sakamoto: Codo

Sans Adieu

Shut Up and Play the Piano

So Help Me God

Teatro de Guerra (Theatre of War)

Transit

Twarz (Mug)

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