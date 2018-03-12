Türkiye Sinemasının En İyileri: 50. SİYAD Ödülleri Sahipleriyle Buluşuyor

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), sinemamızda 2017’nin en iyilerini belirledi. Tiyatro ve sinema sanatçısı Nergis Öztürk’ün sunuculuğunda 13 Mart Salı akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek törende 16 dalda ödül kazananlar açıklanacak. SİYAD üyeleri 2017’de ülkemizde vizyona giren 152 yerli filmi değerlendirdikleri oylama sonucunda 12 dalda en iyileri seçti. Törende bu ödüllerin yanı sıra, SİYAD alt kurullarının ön seçimiyle ödüle aday gösterilen filmler arasında yapılan oylama sonucunda belirlenen En İyi Fantastik Film, En İyi Kısa Film, En İyi Uzun Metraj Belgesel ve En İyi Kısa Metraj Belgesel film ödülleri de açıklanacak.