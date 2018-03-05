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Tony Gatlif, Deneyimlerini BEYOND24 Istanbul’da Paylaştı

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Bu yıl Güverte Film tarafından ilk kez 03 – 04 Mart tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi Haliç Kampüsü’nde gerçekleşen Beyond24 İstanbul sinema dünyasının birbirinden değerli isimlerini filmcilik sektörüyle buluşturmaya devam ediyor. “Bir sinemacı olarak kendimi sette iyi ifade edememekten çekinirim.” diyen ünlü yönetmen Tony Gatlif’in katıldığı söyleşi, yapımcı Suzan Güverte’nin moderatörlüğünde görüntü yönetmeni Patrick Ghiringhelli de katılımıyla gerçekleşti.

Tony Gatlif

Tony Gatlif – Suzan Güverte

Tony Gatlif – Suzan Güverte – Patrick Ghiringhelli

Patrick Ghiringhelli – Tony Gatlif – Suzan Güverte

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