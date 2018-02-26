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17. If İstanbul’un Kazananları Belli Oldu

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17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin kazananları belli oldu. Vahşi Oğlanlar filmiyle Fransız yönetmen Bertrand Mandico  yılın keşfi seçildi. Aşk ve Başka Bi’ Dünya Yarışması’nın birincisi, Laura Bari’nin belgeseli Primalar (Primas) olurken, bu yıl ilki verilen If Yeni Seyirci Ödülü, Emre Erdoğdu’nun Kar adlı filmine, Türkiye’den Kısalar Seyirci Ödülü ise Volkan Güney Eker’in kısası Bıraktığın Yerden’e gitti.

Ödül Listesi

Uluslararası Keşif Yarışması:
Birincilik: Vahşi Oğlanlar (Les Garçons Sauvages)
/ Bertrand Mandico

Jüri Özel: Arap (Araby) / João Dumans, Affonso Uchoa
SİYAD: Hiçlik Fabrikası (Nothing Factory) / Tamer El Said

Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması:
Birincilik: Primalar (Primas) / Laura Bari

Jüri Özel: Her Şeyin Diğer Yanı (The Other Side of Everything) / Mila Turajliç

If Yeni Seyirci Ödülü:
Kar / Emre Erdoğdu

Türkiye’den Kısalar Seyirci Ödülü:
Birincilik: Bıraktığın Yerden / Volkan Güney Eker
İkincilik: Kötü Kız / Ayce Kartal
Üçüncülük: Ayakkabı / Nehir Tuna

Ahmet Rıfat Şungar

Alex Sharp – Jale Arıkan – Eric Hynes

Laura Bari

Serra Ciliv – Pelin Turgut

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