17. If İstanbul’un Kazananları Belli Oldu

17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin kazananları belli oldu. Vahşi Oğlanlar filmiyle Fransız yönetmen Bertrand Mandico yılın keşfi seçildi. Aşk ve Başka Bi’ Dünya Yarışması’nın birincisi, Laura Bari’nin belgeseli Primalar (Primas) olurken, bu yıl ilki verilen If Yeni Seyirci Ödülü, Emre Erdoğdu’nun Kar adlı filmine, Türkiye’den Kısalar Seyirci Ödülü ise Volkan Güney Eker’in kısası Bıraktığın Yerden’e gitti.
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Ödül Listesi
Uluslararası Keşif Yarışması:
Birincilik: Vahşi Oğlanlar (Les Garçons Sauvages)
/ Bertrand Mandico
Jüri Özel: Arap (Araby) / João Dumans, Affonso Uchoa
SİYAD: Hiçlik Fabrikası (Nothing Factory) / Tamer El Said
Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması:
Birincilik: Primalar (Primas) / Laura Bari
Jüri Özel: Her Şeyin Diğer Yanı (The Other Side of Everything) / Mila Turajliç
If Yeni Seyirci Ödülü:
Kar / Emre Erdoğdu
Türkiye’den Kısalar Seyirci Ödülü:
Birincilik: Bıraktığın Yerden / Volkan Güney Eker
İkincilik: Kötü Kız / Ayce Kartal
Üçüncülük: Ayakkabı / Nehir Tuna
Alex Sharp – Jale Arıkan – Eric Hynes