17. If İstanbul’un Kazananları Belli Oldu

17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin kazananları belli oldu. Vahşi Oğlanlar filmiyle Fransız yönetmen Bertrand Mandico yılın keşfi seçildi. Aşk ve Başka Bi’ Dünya Yarışması’nın birincisi, Laura Bari’nin belgeseli Primalar (Primas) olurken, bu yıl ilki verilen If Yeni Seyirci Ödülü, Emre Erdoğdu’nun Kar adlı filmine, Türkiye’den Kısalar Seyirci Ödülü ise Volkan Güney Eker’in kısası Bıraktığın Yerden’e gitti.

Basın Bülteni

Ödül Listesi

Uluslararası Keşif Yarışması:

Birincilik: Vahşi Oğlanlar (Les Garçons Sauvages)

/ Bertrand Mandico



Jüri Özel: Arap (Araby) / João Dumans, Affonso Uchoa

SİYAD: Hiçlik Fabrikası (Nothing Factory) / Tamer El Said

Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması:

Birincilik: Primalar (Primas) / Laura Bari



Jüri Özel: Her Şeyin Diğer Yanı (The Other Side of Everything) / Mila Turajliç

If Yeni Seyirci Ödülü:

Kar / Emre Erdoğdu

Türkiye’den Kısalar Seyirci Ödülü:

Birincilik: Bıraktığın Yerden / Volkan Güney Eker

İkincilik: Kötü Kız / Ayce Kartal

Üçüncülük: Ayakkabı / Nehir Tuna

