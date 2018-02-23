Jose Padilha’nın yönettiği ve Rosamund Pike, Daniel Brühl, Eddie Marsan ile Nonso Anozie’in oynadığı Entebbe’de 7 Gün (7 Days in Entebbe), 16 Mart 2018’de Chantier Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

1976 yazında, Tel Aviv’ten Paris’e giden bir uçak, dört hava korsanı tarafından kaçırılır. Uçak, Uganda’daki Entebbe Havaalanı’na indirilir. Korku içindeki 248 yolcu, ölümcül bir siyasi ayaklanmanın içinde pazarlık kozu olarak kullanılırlar. Hava korsanlarının amacı ise ellerindeki rehinelere karşılık İsrail, Kenya, Fransa, İsviçre ve Batı Almanya’da bulunan 53 Filistinli mahkûmun hemen serbest bırakılmasıdır. Rehineleri kurtarmak için olağanüstü bir plan yapılır.