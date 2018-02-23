Cebimdeki Yabancı’dan Kadın ve Erkeklere Dair Yeni Bir Tartışma Konusu

Aşk ve dostluk ilişkilerini derinden sarsan Cebimdeki Yabancı, kadın ve erkeklere dair herkesin sorgulayacağı bir tartışma konusu yarattı. Masumane başlayan bir akşam yemeği, oynanan oyunla beraber rayından çıkmadan önce ünlü oyuncu Belçim Bilgin’in canlandırdığı Banu karakteri erkekleri PC’ye benzetiyor. Erkeklerin ucuz, sürekli virüs bulaştıran ve aynı anda tek bir işi yapabildiklerini söyleyen Banu’nun karşısında; “Bu durumda kadınlar ne oluyor?” şeklindeki soruyu ise Leyla Lydia Tuğutlu’nun hayat verdiği Tuba karakteri cevaplayarak tartışmayı daha da alevlendiriyor. Kadınları sezgileri kuvvetli, hızlı, güzel ve zarif olarak yorumlayan Tuba, onları MAC’le özdeşleştiriyor.

Basın Bülteni

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