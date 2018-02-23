Celal Şahin’i Kaybettik

Bir döneme damga vuran, ülkemizin ilk şovmenlerinden 1925 doğumlu Celal Şahin, 23 Şubat 2018 Cuma günü, hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun olan, müzikle mizahı birleştiren Celal Şahin, akordeonu ile yaptığı esprili sunumlarıyla bir dönemin en ünlü sahne sanatçılarındandı. Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar, Vur Patlasın Çal Oynasın, Şehir Yıldızları ve Cilalı İbo Yıldızlar Arasında adlı sinema filmlerinde oyuncu olarak beyazperdeye gelen Celal Şahin, 1972 yılı yapımı Kader Kurşunu adlı filmin de sanat yönetmenliğini yaptı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.