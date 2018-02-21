Yeni Film Fonu 2018 Birinci Başvuru Dönemi Açıldı

Yeni Film Fonu, eşitlik, özgürlük ve barış hayaliyle üretilen belgeselleri desteklemeye devam ediyor. Destek kapsamında, uzun ve orta metraj belgesel filmlere, proje geliştirmede 7.500 TL.ye kadar, prodüksiyonda 20.000 – 40.000 TL arasında, post-prodüksiyonda 15.000 – 30.000 TL arasında ve Atlas post-prodüksiyon desteği verilecek. Kısa metraj belgesel filmlere ise prodüksiyonda 10.000 – 15.000 TL arasında, post-prodüksiyonda 7.500 – 15.000 TL arasında ve Atlas post-prodüksiyon desteği verilecek. Yeni Film Fonu’nun 2018 jürisi Anna Maria Aslanoğlu, Erinç Seymen, Gaye Boralıoğlu, Murat Özyaşar ve Ümit Ünal gibi isimlerden oluşuyor.

Basın Bülteni

