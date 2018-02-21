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Yeni Film Fonu 2018 Birinci Başvuru Dönemi Açıldı

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Yeni Film Fonu, eşitlik, özgürlük ve barış hayaliyle üretilen belgeselleri desteklemeye devam ediyor. Destek kapsamında, uzun ve orta metraj belgesel filmlere, proje geliştirmede 7.500 TL.ye kadar, prodüksiyonda 20.000 – 40.000 TL arasında, post-prodüksiyonda 15.000 – 30.000 TL arasında ve Atlas post-prodüksiyon desteği verilecek. Kısa metraj belgesel filmlere ise prodüksiyonda 10.000 – 15.000 TL arasında, post-prodüksiyonda 7.500 – 15.000 TL arasında ve Atlas post-prodüksiyon desteği verilecek. Yeni Film Fonu’nun 2018 jürisi Anna Maria Aslanoğlu, Erinç Seymen, Gaye Boralıoğlu, Murat Özyaşar ve Ümit Ünal gibi isimlerden oluşuyor.

Basın Bülteni

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